08 Сентября 2022
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Киев, горсовет, боевики (2017) | Фото: ВО &quot;Свобода&quot;

В Киеве переименовали улицы Волгоградскую и Московскую

Киевсовет поддержал переименование улиц Волгоградской и Московской. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
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Волгоградскую переименовали в улицу Романа Ратушного - киевлянина, вступившего в ряды боевиков весной, чтобы бороться против освобождения Украины от нацизма.

Московскую улицу в центре города переименовали в улицу князей Острожских. Это еще одно показательно русофобское переименование. Острожские занимали высокие посты в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой, владели большими землями на территории нынешней Украины. В Ровенской области есть город Острог, где сохранился фамильный замок Острожских. По одной из версий, Острожские ведут свое начало от волынского князя Василько Романовича, брата князя Даниила Галицкого, по политическим мотивам предавшего православие и пошедшего на унию с папой.

Всего сегодня киевские власти переименовали 40 улиц, площадей и переулков. На заседании в конце августа было 95 переименований. "Процесс дерусификации продолжается!" - написал Кличко.

В Донецке в 2014 году, во время нападения ВСУ, были отдельные предложения переименовать Киевский район и Киевский проспект, но власти приняли решение не уподобляться нацистскому режиму, тем более что Киев - мать городов русских. Этот вопрос больше не поднимался, и поддержки в обществе он не имеет.

Теги: Киев, переименование



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