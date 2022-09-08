08 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный пристав (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале с предприятия взыскали 1 млн за гибель рабочего

В Челябинской области предприятие по изготовлению промышленного оборудования выплатило 1 млн рублей компенсации морального вреда бывшей супруге погибшего рабочего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области, рабочий при выполнении своих трудовых обязанностей получил серьезные ожоги. Его госпитализировали, но в больнице он скончался. У мужчины осталась несовершеннолетняя дочь. С мамой девочки погибший был в разводе.

Женщины в интересах ребенка обратилась в суд с требованием взыскать с предприятия компенсацию морального вреда. Суд требование удовлетворил, но ответчик обжаловал это решение и просил снизить размер компенсации морального вреда до 300 тысяч рублей. Областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Было возбуждено исполнительное производство. На семь автомобилей премиального класса, принадлежащих предприятию, был наложен запрет на совершение регистрационных действий. Были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах организации.

После этого предприятие перечислило бывшей супруги погибшего 1 млн рублей.

Теги: рабочий, моральный вред, компенсация,



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