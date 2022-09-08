Российские солдаты спасли итальянского журналиста, которого ВСУ отправили прямиком на мины 

08 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Украина
Маттиа Сорби (2022) | Фото: &quot;Звезда&quot;

Российские солдаты спасли итальянского журналиста, которого ВСУ отправили прямиком на мины 

Подорвавшийся на украинских минах журналист из Италии Маттиа Сорби смог рассказать о произошедшем.

Люди, одетые как боевики ВСУ, предложили ему помочь добраться до передовой на Николаево-Криворожском направлении. Они сели с ним в машину и отправились туда. Но в определенный момент украинцы остановили авто, покинули машину и лишь указали, куда ехать дальше.

Оказалось, что далее дорога была заминирована, причем украинскими военными, и они об этом знали. Таким образом они рассчитывали убить журналиста и выдать его смерть за якобы акт агрессии ВС РФ, сообщает телеканал "Звезда".

Хоть на мине и погиб водитель машины, итальянец выжил. А российские военные, увидевшие подрыв и несмотря на огонь со стороны ВСУ, вытащили Маттиа из горящего авто.

Один из проявивших героизм российских военных также сообщил важную деталь — при эвакуации раненого Маттиа из машины он заметил движение на позициях ВСУ. То есть украинские боевики вели наблюдение. А затем не просто бросили журналиста, а еще и пытались атаковать его спасителей.

Теги: Маттиа Сорби, мины, ВСУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети