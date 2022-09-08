Российские солдаты спасли итальянского журналиста, которого ВСУ отправили прямиком на мины

Подорвавшийся на украинских минах журналист из Италии Маттиа Сорби смог рассказать о произошедшем.

Люди, одетые как боевики ВСУ, предложили ему помочь добраться до передовой на Николаево-Криворожском направлении. Они сели с ним в машину и отправились туда. Но в определенный момент украинцы остановили авто, покинули машину и лишь указали, куда ехать дальше.

Оказалось, что далее дорога была заминирована, причем украинскими военными, и они об этом знали. Таким образом они рассчитывали убить журналиста и выдать его смерть за якобы акт агрессии ВС РФ, сообщает телеканал "Звезда".

Хоть на мине и погиб водитель машины, итальянец выжил. А российские военные, увидевшие подрыв и несмотря на огонь со стороны ВСУ, вытащили Маттиа из горящего авто.

Один из проявивших героизм российских военных также сообщил важную деталь — при эвакуации раненого Маттиа из машины он заметил движение на позициях ВСУ. То есть украинские боевики вели наблюдение. А затем не просто бросили журналиста, а еще и пытались атаковать его спасителей.