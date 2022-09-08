Британскую королеву Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Врачи выразили беспокойство относительно состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II.

Букингемский дворец сообщил, что 96-летняя королева прошла обследование, после которого медики рекомендовали ей оставаться под наблюдением. Что именно не так со здоровьем Елизаветы, представители дворца не уточнили.

Сейчас Елизавета II пребывает в замке Балморал - это резиденция английской королевской семьи в Шотландии.

На фоне сообщений об ухудшении здоровья Елизаветы II наследник британского престола 73-летний принц Чарльз с супругой Камиллой выехали в Шотландию. Также к королеве направился принц Уильям, сообщили британские СМИ.

В феврале королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. В Букингемском дворце заявили, что у монарха наблюдаются "легкие симптомы ОРВИ".