Главные улицы Екатеринбурга перекроют для проведения "Кросса нации"

Движение транспорта на центральных улицах Екатеринбурга будет ограничено из-за проведения "Кросса нации". Массовый забег пройдет 17 сентября. Предполагается, что участие в нем примет несколько тысяч человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, маршрут будет построен по улице Мира, от улицы Малышева до улицы Первомайской, где любители активного времяпрепровождения будут бежать с 8.30 и до 14.30, а также по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы - с 10.45 до 14.30. С это же время движение всех видов транспорта будет закрыто.

Также будет запрещена стоянка автотранспорта на данных участках во время проведения массового забега.

Напомним, что несмотря на пандемию коронавируса и введенные из-за нее ограничения на проведение "Кросса нации-2021", в соревнованиях приняло участие свыше 300 человек из 60 муниципалитетов Свердловской области. Региону пришлось проводит забег в новом формате: к соревнованиям не допускались люди старше 65 лет, остальные же могли через сайт регистрации выбрать для себя дистанцию от 1,5 до 2 км, а также район города и удобное время. Так, сразу в семи районах уральской столицы организаторы подготовили восемь площадок, на которых стартовали более 8 тыс. человек.

На сегодняшний день городские власти не вводили каких-либо эпидемиологических ограничений.