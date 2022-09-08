08 Сентября 2022
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Политика Свердловская область Уральский ФО
суд по ДТП 4.12.2016, полиция (2018) | Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

Речь спикера уральской думы на школьной линейке проверит полиция

Избирательная комиссия провела проверку ситуации на школьной линейке в Каменске-Уральском, где глава местной думы Валерий Пермяков выступал с агитационной речью. Теперь в случившемся разбираются полицейские.

Напомним, 1 сентября Пермяков решил поздравить учащихся школы №2 призывом голосовать на выборах за определенного кандидата. По словам спикера, такое решение о голосовании якобы даже напрямую повлияет на исход спецоперации на Украине.

Как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, в своей эмоциональной речи выступающий допустил высказывания, которые могут быть расценены как предвыборная агитация. При этом федеральное законодательство запрещает проводить агитацию лицам, замещающим выборные муниципальные должности.

ЦОН запросил информацию о ситуации на школьной линейке в Каменске-Уральском в системе избирательных комиссий. Сегодня, 8 сентября, стали известны итоги проверки. В избиркоме пришли к выводу, что речь в данном случае идет об административном нарушении.

"Протоколы об административных правонарушениях по данной статье избирательная комиссия составлять не вправе. В связи с этим поступившие материалы переданы в органы внутренних дел для проведения проверки и принятия мер реагирования", - пояснили в Центре общественного наблюдения.

Как стало известно Накануне.RU, материал по данному факту уже зарегистрирован в полиции и началась проверка. Говорить о ее итогах можно будет после выборов, которые намечены на 11 сентября.

Напомним, что до этого председатель думы Каменска-Уральского довольно оригинально поздравлял горожан с наступающим Новым годом.

Теги: полиция, спикер, линейка, проверка



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Ранее 01.09.2022 21:01 Мск Пермяков поздравил школьников Каменска-Уральского предвыборной агитацией


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