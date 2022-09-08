08 Сентября 2022
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Небо над Белгородом (2022) | Фото: t.me/pdmnews

Над Белгородом сбиты две ракеты, - губернатор

Две ракеты были сбиты над Белгородом, сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, жертв и пострадавших нет. Повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

СМИ пишут, что сегодня днем над городом раздались звуки взрывов. Местные Telegram-каналы публикуют фото обломков, которые находят горожане в западной части Белгорода.

Теги: белгород, ракеты, система пво



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