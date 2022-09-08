Над Белгородом сбиты две ракеты, - губернатор

Две ракеты были сбиты над Белгородом, сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, жертв и пострадавших нет. Повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке.

СМИ пишут, что сегодня днем над городом раздались звуки взрывов. Местные Telegram-каналы публикуют фото обломков, которые находят горожане в западной части Белгорода.