08 Сентября 2022
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Происшествия Тюменская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени арестованы четверо предполагаемых подрывников ТЭЦ

Центральный районный суд Тюмени арестовал четырёх фигурантов уголовного дела об изготовлении взрывчатых веществ, которыми предполагалось подорвать тюменскую ТЭЦ.

Никита О., Данил Ч., Юрий Н., Роман П. будут находиться в СИЗО по 30 октября, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, ранее тот же суд арестовал до 29 октября ещё двух фигурантов этого же дела - безработных 24-летнего Кирилла Брика и 23-летнего Дениса Айдына. Как стало известно из представленных суду материалов, 30 августа 2022 г. двое тюменцев изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество. Вечером того же дня они направились в район ТЭЦ-2 Тюмени для поиска подходящего для производства взрыва участка местности в лесных насаждениях.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодых людей. При них было обнаружено взрывчатое вещество, пригодное для производства взрыва (массой 312,13 грамм) и два детонатора. Возбуждено уголовное дело. По нему проходят как Брик и Айдын, так и Никита О., Данил Ч., Юрий Н. и Роман П.

Теги: ТЭЦ-2, Тюмень, арест



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