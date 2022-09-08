08 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

В Челябинске возбуждено уголовное дело после стрельбы в парикмахерской

В Челябинской области на мужчину, который выстрелил в бывшую супругу в парикмахерской, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в покушении на совершение убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что сегодня днем мужчина пришел в парикмахерскую в Металлургическом районе и выстрелил в бывшую супругу на почве бытового конфликта. После этого он выстрелил в себя. На месте преступления был изъят травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Напомним, мужчина и женщина госпитализированы. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что пациенты находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь.

Теги: стрельба, уголовное дело, парикмахерская, оружие,



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