В Челябинске возбуждено уголовное дело после стрельбы в парикмахерской

В Челябинской области на мужчину, который выстрелил в бывшую супругу в парикмахерской, возбудили уголовное дело. Его обвиняют в покушении на совершение убийства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что сегодня днем мужчина пришел в парикмахерскую в Металлургическом районе и выстрелил в бывшую супругу на почве бытового конфликта. После этого он выстрелил в себя. На месте преступления был изъят травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Напомним, мужчина и женщина госпитализированы. В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что пациенты находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь.