08 Сентября 2022
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Здание Государственной думы РФ (2022) | Фото: Накануне.RU

На "пропаганду ЛГБТ" в уральских школах обратили внимание в Госдуме

Депутат Госдумы, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращения главе Екатеринбурга Алексею Орлову и министру просвещения РФ Сергею Кравцову. В них она обратила внимание на недавние резонансные случаи с участием школьников в Екатеринбурге.

В частности, депутат напомнила про инцидент в лицее №12 Екатеринбурга, где полуголые лицеисты исполнили перед стенами учебного заведения "ЛГБТ-танец" в ярко-розовых футболках, а затем в черных портупеях на обнаженное тело. В самом лицее тогда заявили, что это был "танцевальный марафон", а школьники "решили повеселить толпу".

Также Останина рассказала про недавний случай в гимназии №108, где семиклассник пришел на праздничную линейку в женской школьной форме. Подросток шокировал учеников, педагогов и родителей. Последние были весьма обеспокоены таким поведением, предположив, что школьник мог пропагандировать движение ЛГБТ.

В своем обращении в адрес главы уральской столицы (имеется в распоряжении Накануне.RU) Нина Останина просит направить думскому комитету информацию о ходе проведения проверок этих случаев и их результатах.

"А также о количестве подобных случаев, произошедших в Екатеринбурге за время Вашего нахождения в должности. Какие меры предприняты, в том числе департаментом образования администрации Екатеринбурга, для их предотвращения в дальнейшем", - говорится в обращении.

"ЛГБТ-танец", лицей №12(2022)|Фото: Урал LIVE, скриншот

В письме в адрес министра просвещения (также есть в распоряжении редакции) депутат просит его принять участие в заседании нескольких комитетов Госдумы, где будет обсуждаться законопроект о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Предварительная дата проведения – 10 октября этого года. Ожидается, что заседание состоится "для выработки консолидированных решений и незамедлительного принятия мер".

"Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей крайне обеспокоен участившимися случаями пропаганды нетрадиционных семейных ценностей среди несовершеннолетних в Свердловской области", - говорится в документе.

О реакции Алексея Орлова и Сергея Кравцова на данные обращения пока неизвестно.

Теги: школы, ЛГБТ, пропаганда, Госдума, Екатеринбург



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