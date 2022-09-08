Армия России отбила попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею

Российские военные отбили попытку ВСУ взять в кольцо Балаклею.

"В районе Балаклеи Вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены", - цитирует РИА Новости заявление главы Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, сделанное в эфире "России24".

По словам Ганчева, "в городе всё в порядке, город живёт", но находится под постоянными обстрелами, как и другие близлежащие населенные пункты.

"Город находится под нашим контролем", - подытожил глава ВГА.