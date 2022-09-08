В России выявили второй случай заболевания оспой обезьян

В России выявлен второй случай заболевания оспой обезьян. Пациент - мужчина, вернувшийся в Петербург из поездки по Европе.

Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Его жизни ничего не угрожает, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Круг контактов пациента уже определен, все эти люди находятся под медицинским наблюдением.

О первом подтвержденном случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Минздрав сообщил, что пациент, прибывший из Европы, находится в удовлетворительном состоянии. Случай также был выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший был изолирован. Все контактные лица установлены и находились под наблюдением. В начале августа сообщалось о выписке пациента.