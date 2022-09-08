ЦБ предложил компенсировать финансовые потери россиян за счёт нерезидентов

Банк России обсуждает создание фонда компенсации для российских инвесторов, пострадавших от блокировки Западом активов, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

Компенсационный фонд для инвесторов может быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщила глава Центробанка. Доверие инвесторов критически важно, считает председатель ЦБ.

"Для того, чтобы вернуть доверие, нужно придумать механизмы, которые смягчат проблемы замороженных активов. У наших людей, который вложились в финансовые рынки, большая часть активов заморожены. И мы сейчас обсуждаем идею, в том числе, создания такого фонда компенсаций на базе АСВ, чтобы доходами со средств нерезидентов, которые мы, со своей стороны, заморозили, можно было бы компенсировать, например, для массовых инвесторов вот эту часть", - цитирует Набиуллину РБК.