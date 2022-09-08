Полная тезка уральской певицы Монеточки оказалась в базе должников судебных приставов

Полная тезка известной певицы Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка, оказалась в базе должников Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщается в банке данных исполнительных производств ФССП России, тезка Гырдымовой (дата рождения которой полностью совпадает с датой рождения уральской певицы) задолжала 512,5 тысяч рублей. Исполнительное производство было возбуждено в августе.

В качестве предмета задолженности девушки указаны "Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". На сегодняшний день долг остается неоплаченным. Исполнительный лист выдал Басманный суд Москвы.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле этот суд вынес решение по иску певца Стаса Костюшкина к Монеточке. Речь идет о ее песне "Мама, я не зигую": Костюшкин обвинил певицу в плагиате своей композиции "Женщина, я не танцую". Изначально иск рассматривался в Екатеринбурге, по месту прописки Елизаветы. Однако затем Чкаловский районный суд принял решение о смене территориальной подсудности из-за того, что Монеточка сменила уральскую прописку на столичную.

В итоге Басманный суд удовлетворил иск о защите авторских прав частично. В частности, он запретил Елизавете Гырдымовой использовать трек с текстом "Мама, я не зигую", а в пользу Костюшкина взыскал 500 тысяч рублей компенсации и возмещение судебных расходов. Стоит отметить, что сам артист требовал компенсацию в 900 тысяч.