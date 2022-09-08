ВСУ попытались подорвать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе

Украинские военные пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе.

По данным местных властей, беспилотник с самодельным взрывным устройством упал на крышу одного из зданий администрации, произошел взрыв, началось возгорание.

Сейчас огонь локализован, пострадавших нет, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 8 сентября комиссия примет решение по дальнейшей работе Запорожской АЭС. Обстрелы станции и Энергодара со стороны не прекращаются, несмотря на визит делегации МАГАТЭ и предложения со стороны организации.