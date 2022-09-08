08 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургского журналиста Постникова могут отправить на повторный допрос в Москву

Главного редактора "Вечерних ведомостей" могут отправить в Москву для ещё одного допроса. Об этом он рассказал по итогам допроса в полицейском отделении в Екатеринбурге, Как передает корреспондент Накануне.RU.

"Возможно, меня ещё повезут на допрос в Москву, поскольку дело находится именно в Москве", - рассказал Постников.

Адвокат Георгий Краснов заявил, что "это дело сугубо Пономарёва, который находится за границей с 2016 года, и из-за высказывания Пономарёва, к огромному сожалению, страдает и журналистика в России".

По словам адвоката, намерений заниматься обысками в офисе издания у силовиков нет, поскольку главной целью было найти журналиста и привести его на допрос. Изъяты флеш-карты, жёсткий диск, несколько старых телефонов. Никакой связи электроники с Пономарёвым и Вооруженными силами РФ не обнаружены, заявил Краснов.

Напомним, сегодня у Постникова и ряда лиц в других городах прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата Ильи Пономарева. По мнению правоохранителей, даже скрывшись за рубежом тот продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях". Речь идет о части 2 статьи 207.3 УК РФ, подразумевающей распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Как следует из постановления о проведении обыска, которое предоставил адвокат, силовики искали оборудование, с помощью которого Постников мог передавать сведения Пономареву, чтобы депутат с их помощью мог дискредитировать ВС РФ.

Теги: Владислав Постников, Илья Пономарев



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