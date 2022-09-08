08 Сентября 2022
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Ибраима Сиссе (2022) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

"Урал" подписал футболиста Сиссе, игравшего в АПЛ

Футбольный клуб "Урал" подписал контракт с игроком сборной Гвинеи Ибраима Сиссе.

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба, Сиссе родился в бельгийском городе Льеж и на юношеском и молодёжном уровне играл за сборную Бельгии. Но во взрослом футболе он выбрал Гвинею, за которую провёл 8 матчей.

В чемпионате Бельгии Ибраима выступал за "Стандарт" и "Мехелен", а в Английской Премьер-лиге успел поиграть за "Фулхэм".

Ибраима Сиссе(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сиссе 28 лет, рост − 184 см, он способен выступать на позиции защитника и полузащитника. Сегодня утром футболист уже провёл первую тренировку в новой команде, где будет выступать под 6 номером.

Ибраима Сиссе(2022)|Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Напомним, что ранее ряды екатеринбургского клуба пополнили 34-летний белорусский защитник Егор Филипенко и 27-летний нападающий из Нидерландов Рай Влут.

Теги: Ибраима Сиссе, Урал, контракт



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