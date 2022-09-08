Уралец получил 10 лет колонии за нападение с ножом на оператора автозаправки

Суд на Среднем Урале вынес приговор 41-летнему жителю Верхней Пышмы. Его признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и грабеже с применением насилия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, первое преступление было совершено 18 января этого года. Утром уралец зашел в офис микрокредитной организации на улице Юбилейная, схватил за волосы менеджера и утащил ее в подсобку. Ударив женщину головой о стену, он потребовал открыть верхний ящик тумбочки, откуда забрал более 22,6 тысяч рублей, принадлежащие организации. После этого грабитель скрылся.

Затем ночью 1 февраля он зашел на местную автозаправочную станцию, выхватил нож и напал на оператора заправки. Женщина получила не менее трех ударов ножом, что повлекло тяжкий вред здоровью. После разбойник прошел к кассовому аппарату и забрал электромеханический денежный ящик, где лежало 8 тысяч рублей. Затем он скрылся, но впоследствии был задержан.

Верхнепышминский городской суд назначил рецидивисту 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.