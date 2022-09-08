Уралец получил 10 лет колонии за нападение с ножом на оператора автозаправки

08 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Уралец получил 10 лет колонии за нападение с ножом на оператора автозаправки

Суд на Среднем Урале вынес приговор 41-летнему жителю Верхней Пышмы. Его признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и грабеже с применением насилия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, первое преступление было совершено 18 января этого года. Утром уралец зашел в офис микрокредитной организации на улице Юбилейная, схватил за волосы менеджера и утащил ее в подсобку. Ударив женщину головой о стену, он потребовал открыть верхний ящик тумбочки, откуда забрал более 22,6 тысяч рублей, принадлежащие организации. После этого грабитель скрылся.

Затем ночью 1 февраля он зашел на местную автозаправочную станцию, выхватил нож и напал на оператора заправки. Женщина получила не менее трех ударов ножом, что повлекло тяжкий вред здоровью. После разбойник прошел к кассовому аппарату и забрал электромеханический денежный ящик, где лежало 8 тысяч рублей. Затем он скрылся, но впоследствии был задержан.

Верхнепышминский городской суд назначил рецидивисту 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Теги: суд, нож, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети