08 Сентября 2022
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Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Россия (2014) | Фото:

Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд россиян с шенгеном

Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Об этом сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Дипломат уточнил, что ограничение затронет и тех россиян, которые имеют визы, выданные в других странах ЕС, передает РИА Новости.

Обращаясь к россиянам, Рейнсалу заявил: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!".

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония достигли "принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан. Обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с Россией и Белоруссией.

При этом Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без соответствующего решения Еврокомиссии.

Теги: Эстония, Латвия, Литва, Польша, россияне, шенген



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