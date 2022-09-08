Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд россиян с шенгеном

Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Об этом сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Дипломат уточнил, что ограничение затронет и тех россиян, которые имеют визы, выданные в других странах ЕС, передает РИА Новости.

Обращаясь к россиянам, Рейнсалу заявил: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!".

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония достигли "принципиального соглашения" об ограничении передвижения российских граждан. Обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутные границы прибалтийских стран с Россией и Белоруссией.

При этом Финляндия не будет ограничивать въезд россиянам без соответствующего решения Еврокомиссии.