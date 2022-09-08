Пол Крейг Робертс: СВО была воспринята США как полумера

СВО, которую на Украине начала Россия, была воспринята в США как полумера, пишет известный американский эксперт Пол Крейг Робертс.

Он считает, что Кремль слишком долго был обеспокоен тем, как Россию воспринимают на Западе, поэтому избегал решительных шагов, чтобы не выглядеть "агрессивным". В частности, просьба Донбасса о воссоединении была отклонена в 2014 году. В результате население Донбасса восемь лет обрабатывали нацистской идеологией, а Россия теперь столкнулась с украинской армией, хорошо обученной и оснащенной Западом.

Проблема усугубилась тем, что Москва объявила об ограниченном вмешательстве с целью освободить Донбасс, но оставив правительство и гражданскую инфраструктуру Украины. По мнению Робертса, главная ошибка была в том, что расчет делался на ограниченную операцию, но Запад не мог этого допустить. Сначала осторожно, а затем все более и более смело Украину накачивали западным оружием. А высокопоставленные российские чиновники высказались так, как будто для них важнее было выглядеть в глазах Запада надежным поставщиком энергии, чем сохранить жизни своих солдат.

"Со временем администрация Джо Байдена признала, что они могут предоставлять украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжелое оружие, а русские никак не реагируют", — сказал The Hill бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

Ограниченная операция России была воспринята на Западе как полумера, которая предоставила возможность расширить боевые действия. Теперь они с удовольствием это делают, передавая все больше оружия и уже почти не опасаясь реакции России.

Западный мир слеп к потенциальным последствиям своих провокаций в отношении России, а Кремль - к потенциальным последствиям своей терпимости к провокациям. И это грозит миру большими проблемами, заключает Робертс.