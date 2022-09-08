08 Сентября 2022
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина
Пол Крейг Робертс , США, экономист (2014) | Фото:liveinternet.ru

Пол Крейг Робертс: СВО была воспринята США как полумера

СВО, которую на Украине начала Россия, была воспринята в США как полумера, пишет известный американский эксперт Пол Крейг Робертс.
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Он считает, что Кремль слишком долго был обеспокоен тем, как Россию воспринимают на Западе, поэтому избегал решительных шагов, чтобы не выглядеть "агрессивным". В частности, просьба Донбасса о воссоединении была отклонена в 2014 году. В результате население Донбасса восемь лет обрабатывали нацистской идеологией, а Россия теперь столкнулась с украинской армией, хорошо обученной и оснащенной Западом.

Проблема усугубилась тем, что Москва объявила об ограниченном вмешательстве с целью освободить Донбасс, но оставив правительство и гражданскую инфраструктуру Украины. По мнению Робертса, главная ошибка была в том, что расчет делался на ограниченную операцию, но Запад не мог этого допустить. Сначала осторожно, а затем все более и более смело Украину накачивали западным оружием. А высокопоставленные российские чиновники высказались так, как будто для них важнее было выглядеть в глазах Запада надежным поставщиком энергии, чем сохранить жизни своих солдат.

"Со временем администрация Джо Байдена признала, что они могут предоставлять украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжелое оружие, а русские никак не реагируют", — сказал The Hill бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.

Ограниченная операция России была воспринята на Западе как полумера, которая предоставила возможность расширить боевые действия. Теперь они с удовольствием это делают, передавая все больше оружия и уже почти не опасаясь реакции России.

Западный мир слеп к потенциальным последствиям своих провокаций в отношении России, а Кремль - к потенциальным последствиям своей терпимости к провокациям. И это грозит миру большими проблемами, заключает Робертс.

Теги: США, СВО, Украина, Россия



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