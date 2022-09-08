В Челябинской области хакеры взломали сайт заповедника "Аркаим"

В Челябинской области совершена хакерская атака на информационные ресурсы и сайт заповедника "Аркаим", передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте заповедника мошенники открыли сбор средств на "неотложный ремонт".

"Сейчас мы переживаем трудные, в экономическом плане, времена, многие наши помещения, где хранятся уникальные экспонаты требуют неотложного ремонта, так же у нас ведется постройка орнитологического центра, где будут изучаться в условиях дикой природы 26 видов редких птиц", - говорится в сообщении.

Директор заповедник "Аркаим" Валерий Волик сообщил, что заповедник не ведет сбор пожертвований.

"В связи с этим уведомляем вас, что никакие сборы средств заповедник "Аркаим" не ведет и не организует, любые рассылки от лица заповедника с просьбой перевести деньги - мошенничество. Не перечисляйте и не переводите никуда средства. В ближайшее время мы восстановим все доступы и очистим сайт от мусора. Если вам пришли от нас письма - не реагируйте, это не мы", - подчеркнул он.