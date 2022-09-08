08 Сентября 2022
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Политика В России
Сергей Аксенов, Ялта, совещание по итогам выездного приема граждан (2017) | Фото: отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

Аксенов счел логичным присоединение к РФ Донбасса и освобожденных территорий без референдума

Глава Крыма Сергей Аксенов считает "логичным и обоснованным" воссоединение освобожденных территорий и республик Донбасса с Россией без проведения референдумов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал", - пояснил свою позицию Аксенов.

"Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли", - заключил глава Крыма.

Ранее глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что референдум о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей можно провести 4 ноября, в День народного единства. Также с подобным предложением выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Теги: аксенов, референдум, донбасс



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