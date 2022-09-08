Мишустин заявил о трудностях при формировании федерального бюджета на трёхлетку

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что Правительство найдет пути решения главных бюджетных задач. Вместе с тем, масштаб санкций против России делает непростым формирование бюджета в ближайшие три года.

"На сегодняшний день тот масштаб санкций, введенных против Российской Федерации, и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности – все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета", - цитирует Мишустина "Ъ".

Он добавил, что сформировать бюджет будет непросто, но Россия сумеет найти все необходимые решения, чтобы обеспечить выполнение главных задач государства. По словам Мишустина, избежать негативного сценария правительству РФ позволит его "закалка".

"Выйдем из этого кризиса более сильными, профессионально подготовленными. Все у нас получится", - заявил премьер.