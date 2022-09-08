Экс-защитник "Спартака" Егор Филипенко подписал контракт с "Уралом"

Белорусский защитник Егор Филипенко подписал контракт с футбольным клубом "Урал".

Ранее 34-летний футболист покинул солигорский "Шахтёр", стороны расстались по обоюдному соглашению.

Как сообщает пресс-служба ФК "Урал", новичок уже присоединился к команде Виктора Гончаренко и провёл первую тренировку.

Отметим, что ранее Филипенко уже работал с Гончаренко в белорусском "БАТЭ". В России Егор выступал за "Спартак", "Томь" и "Сибирь".

Добавим, что накануне ряды екатеринбургского клуба пополнил также 27-летний нападающий из Нидерландов Рай Влут.