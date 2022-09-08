США передают Украине самые точные снаряды - Excalibur

Пентагон "незаметно" отправил Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением. Это подтверждают опубликованные документы, пишет Bloomberg.

Передача Excalibur признается США впервые. Между тем есть основания считать, что эти снаряды уже используются, то есть были переданы ранее. Документ был опубликован в августе, но не разглашался.

Excalibur впервые были применены в Ираке в 2007 году при громком убийстве лидеров "Аль-Каиды". Снаряды используются в 155-мм гаубицах с дальностью до 40 км. Для закупки 374 таких снарядов выделено 56,7 млн долларов. Один такой снаряд стоит более 100 тысяч долларов. Он позволяет поражать цель с первого выстрела, сокращая количество требуемых выстрелов.

Пентагон сегодня объявил о новой поставке Украине вооружения на сумму 675 млн долларов.