08 Сентября 2022
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Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

США передают Украине самые точные снаряды - Excalibur

Пентагон "незаметно" отправил Украине свои самые точные артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением. Это подтверждают опубликованные документы, пишет Bloomberg.

Передача Excalibur признается США впервые. Между тем есть основания считать, что эти снаряды уже используются, то есть были переданы ранее. Документ был опубликован в августе, но не разглашался.

Excalibur впервые были применены в Ираке в 2007 году при громком убийстве лидеров "Аль-Каиды". Снаряды используются в 155-мм гаубицах с дальностью до 40 км. Для закупки 374 таких снарядов выделено 56,7 млн долларов. Один такой снаряд стоит более 100 тысяч долларов. Он позволяет поражать цель с первого выстрела, сокращая количество требуемых выстрелов.

Пентагон сегодня объявил о новой поставке Украине вооружения на сумму 675 млн долларов.

Теги: США, Украина, снаряды, оружие



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