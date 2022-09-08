Глава МАГАТЭ пояснил свое предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил свое предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически 'санктуаризации' (неприкосновенности) станции", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что уже связался с обеими сторонами. "Думаю, мы встретимся для изучения плана в течение 10 дней или максимум 2 недель", - цитирует его РИА Новости.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорится о необходимости немедленного создания вокруг ЗАЭС "зоны безопасности", поскольку ведущийся по станции обстрел может привести к последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости дополнительных разъяснений по докладу. "Мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ", - сказал министр.