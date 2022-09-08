Глава МАГАТЭ пояснил свое предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

08 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Украина
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. (2022) | Фото: Twitter Рафаэля Гросси

Глава МАГАТЭ пояснил свое предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил свое предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически 'санктуаризации' (неприкосновенности) станции", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что уже связался с обеими сторонами. "Думаю, мы встретимся для изучения плана в течение 10 дней или максимум 2 недель", - цитирует его РИА Новости.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорится о необходимости немедленного создания вокруг ЗАЭС "зоны безопасности", поскольку ведущийся по станции обстрел может привести к последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости дополнительных разъяснений по докладу. "Мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ", - сказал министр.

Теги: магатэ, запорожская аэс, зона безопасности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети