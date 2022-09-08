Верховный суд РФ признал экстремистской "Организацию украинских националистов"

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"*, а также националистическую группировку "Черный комитет"*.

"Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.

После признания экстремистским любой участник и организатор движения может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.

*запрещённая в России экстремистская организация.