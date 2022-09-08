В Челябинской области настоятель храма насмерть сбил пенсионерку

В Коркино водитель при движении задним ходом сбил пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась в больнице, сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области.

ДТП произошло вечером 7 сентября на улице Цвиллинга. 27-летний водитель Лады Ларгус при движении задним ходом, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и наехал на 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

По факту ДТП проводится проверка.

По информации СМИ, автомобилем управлял настоятель храма.