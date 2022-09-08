СМИ: Турки в Европе готовятся к тяжелейшей зиме

Турки, проживающие в Европе, готовятся к тяжелейшей зиме, пишет турецкая газета Yeni Şafak.

Многие турки покупают печки, дрова и уголь. Некоторые даже запасаются свечами, ожидая перебоев с электроэнергией.

"Тарифы на топливо, электроэнергию, арендную плату, природный газ и продукты питания выросли более чем в два раза. Несмотря на это, минимальная заработная плата и зарплаты остались прежними. Это, естественно, создает проблемы с особыми потребностями и платежами. Если газа не будет, мы будем жечь дрова в печи", - рассказывает мать троих детей Асли Баг, живущая в Австрии.

Она отмечает, что вынуждена отказываться от всего. Власти как будто помогают, но меры неадекватные.

Статья представляет собой комментарии нескольких европейских турок. Все они с огромной тревогой ожидают зимы. Интересно, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Европа пожинает то, что посеяла".

"Отношение Европы к господину Путину и ее санкции неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что у Европы этой зимой будут серьезные проблемы. У Турции же сейчас нет проблем с поставками газа", - сказал Эрдоган.