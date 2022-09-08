08 Сентября 2022
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проблесковый маячок, полиция, гибдд (2018) | Фото:Накануне.RU

На Урале бывший участковый получил 16 лет "строгача" за педофилию

Суд вынес приговор бывшему участковому из Первоуральска и помощнику машиниста, обвиняемых в надругательстве над школьницей. Обоих педофилов надолго отправили в колонию.
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Напомним, инцидент произошел 25 сентября прошлого года. Вечером к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска за помощью обратилась 12-летняя девочка. Она сообщила силовикам, что ее изнасиловали двое мужчин, одним из которых оказался 34-летний участковый полицейский, а второй – 42-летний помощник машиниста, который, как выяснилось, уже неоднократно судим.

Обоих предполагаемых педофилов задержали. Каждому предъявили обвинение и заключили под стражу. Оказалось, что девочка была знакома 42-летнему фигуранту, который заманил ее в квартиру под надуманным предлогом. После этого злоумышленники надругались над ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, всего по делу допрошено более 30 свидетелей, сделаны осмотры места происшествия и предметов. Проведены выемки, очные ставки и проверки показаний на месте, а также судебно-медицинские, дактилоскопические, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы. Ход расследования данного дела по поручению главы СК России Александра Бастрыкина находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

Приговором суда теперь уже бывшему участковому полиции назначено 16 лет в колонии строгого режима. Его сообщник получил 20 лет колонии особого режима.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, этот нерадивый страж порядка был немедленно уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

"Теперь бывший участковый надолго отправится в места лишения свободы, при условии, конечно, если приговор вступит в законную силу. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта. Кроме этого, шесть руководящих сотрудников разного уровня за упущения в работе с личным составом привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Одному объявлен выговор, а другим – неполное служебное соответствие, что является самым суровым дисциплинарным наказанием в полиции, за исключением увольнения", - отметил полковник Горелых.

Теги: участковый, педофил, суд, приговор



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