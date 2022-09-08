День памяти и скорби жертв блокады Ленинграда: В Новосибирске прошла гражданская акция

08 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Новосибирская область
() |

День памяти и скорби жертв блокады Ленинграда: В Новосибирске прошла гражданская акция

В Новосибирской области в День памяти и скорби жертв блокады Ленинграда прошла гражданская акция, посвященная 81-ой годовщине начала блокады. Память жертв блокады у Стелы трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1943 годах, почтили ветераны, жители региона, представители органов власти, общественных организаций – после минуты молчания они возложили цветы к Стеле.

В мероприятии приняла участие заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. Она подчеркнула, что память о 900 днях блокады Ленинграда, начавшейся 8 сентября 1941 года, живет в каждой ленинградской-петербургской семье.

гражданская акция, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Жители Ленинграда выстояли и победили, преодолев самые суровые испытания – голод и холод, бомбежки и артобстрелы. Непокоренный город жил, сражался, работал. Оборона города на Неве стала символом героизма и самоотверженности. Мы гордимся тем, что Ленинград одним из первых был назван Городом-Героем. Мужество и стойкость жителей города, их любовь к своей Родине потрясли мир, они являются примером для современного молодого поколения, для тех, кто сегодня борется за мирное небо», – отметила Светлана Шибаева в своем приветственном слове к участникам акции.

гражданская акция, новосибирск, блокадники(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Она напомнила, что тысячи новосибирцев сражались за освобождение Ленинграда. На разных этапах военных действий участвовали 3 стрелковые дивизии, 2 стрелковые бригады и 2 истребительных авиаполка, сформированных на территории Новосибирской области. Рота под командованием лейтенанта Пономаренко отличилась в боях на Карельском перешейке. При прорыве оборонительной линии за 11 дней с боями прошла 140 километров. За проявленные доблесть и мужество Пономаренко был удостоен звания Герой Советского Союза.

возложение венков, военные, память(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Новосибирск за первые годы войны прибыло более 128 тысяч ленинградцев, были эвакуированы целые предприятия, с оборудованием, станками, техникой. Новосибирск дал приют нескольким десяткам детских домов и ремесленных училищ Ленинграда, творческим и научным коллективам. Многие ленинградцы обрели в Новосибирске вторую родину. В послевоенные годы они внесли огромный вклад в развитие Новосибирска как промышленного, научного и культурного центра Сибири.

Теги: блокада ленинграда, гражданская акция, эвакуация, ветераны



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети