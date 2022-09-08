Телефонные мошенники стали "мстить" тем, кто не попался на их "развод"

В последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества – месть не попавшимся на уловки гражданам, сообщил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Он рассказал "Известиям", что теперь злоумышленники звонят россиянам, которые разыгрывают преступников по телефону или ругаются с ними.

"Телефонные номера таких людей в дальнейшем используются мошенниками в качестве подменных при обзвонах других граждан. В результате позже "шутникам" начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", - сказал Голованов.