Дегтярев заявил, что хотел бы поехать добровольцем на Украину, но у него "бронь"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев хотел бы поехать добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине, но не может бросить пост.

"Мы ими [участниками спецоперации] гордимся, благодарим. Молодцы ребята. Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства" — сказал политик РИА Новости.

Глава региона уточнил, что также является командиром штаба территориальной обороны, "это по должности все губернаторы".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин даст поручение правительству обеспечить трудовыми гарантиями граждан, которые пожелают принять участие в спецоперации в качестве добровольцев. По его словам, поправки в законодательство могут предусмотреть такие трудовые гарантии, как длительный отпуск и возвращение на прежнюю должность по возвращении.