Уральские сотрудники МЧС почтили память погибшего год назад министра Зиничева

На Среднем Урале сотрудники МЧС почтили память бывшего руководителя ведомства Евгения Зиничева, погибшего в сентябре прошлого года.

Напомним, третий в истории глава МЧС России трагически погиб ровно год назад, спасая человека на учениях в Норильске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня при смене дежурных караулов в пожарно-спасательных подразделениях региона память Зиничева почтили минутой молчания.

В Екатеринбурге в память о министре прошла панихида в Храме-на-Крови. В ней приняли участие начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, глава Уральского института ГПС МЧС Александр Тарарыкин, сотрудники и курсанты спасательного ведомства, ветераны пожарной охраны. Как отметили в ведомстве, молебны в память Евгения Зиничева сегодня будут проходить во всех храмах Среднего Урала.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе преемник Зиничева на посту главы МЧС Александр Куренков посетил Екатеринбург с рабочим визитом.