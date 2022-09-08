08 Сентября 2022
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В Свердловской области сотрудники МЧС почтили память Евгения Зиничева (2022) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Уральские сотрудники МЧС почтили память погибшего год назад министра Зиничева

На Среднем Урале сотрудники МЧС почтили память бывшего руководителя ведомства Евгения Зиничева, погибшего в сентябре прошлого года.

Напомним, третий в истории глава МЧС России трагически погиб ровно год назад, спасая человека на учениях в Норильске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня при смене дежурных караулов в пожарно-спасательных подразделениях региона память Зиничева почтили минутой молчания.

В Свердловской области сотрудники МЧС почтили память Евгения Зиничева(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в память о министре прошла панихида в Храме-на-Крови. В ней приняли участие начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, глава Уральского института ГПС МЧС Александр Тарарыкин, сотрудники и курсанты спасательного ведомства, ветераны пожарной охраны. Как отметили в ведомстве, молебны в память Евгения Зиничева сегодня будут проходить во всех храмах Среднего Урала.

В Свердловской области сотрудники МЧС почтили память Евгения Зиничева(2022)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе преемник Зиничева на посту главы МЧС Александр Куренков посетил Екатеринбург с рабочим визитом.

Теги: МЧС, Зиничев, память, Екатеринбург



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