08 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
хребет таганай (2011) | Фото: Накануне.ru

На Таганае спасатели эвакуировали туристку из Твери

В национальном парке "Таганай" спасатели эвакуировали 55-летнюю туристку из Твери, которой стало плохо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, женщина несколько дней проходила маршруты по нацпарку. Утром 7 сентября самочувствие туристки резко ухудшилось. У нее появилась слабость, тошнота, судороги.

Дежурный приюта сообщил о происшествии спасателям. Им удалось стабилизировать состояние женщины и эвакуировать ее на квадроциклах. Женщину доставили к больнице и передали врачам.

Теги: Таганай, туристка, спасатели,



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