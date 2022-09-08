На Таганае спасатели эвакуировали туристку из Твери

В национальном парке "Таганай" спасатели эвакуировали 55-летнюю туристку из Твери, которой стало плохо.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, женщина несколько дней проходила маршруты по нацпарку. Утром 7 сентября самочувствие туристки резко ухудшилось. У нее появилась слабость, тошнота, судороги.

Дежурный приюта сообщил о происшествии спасателям. Им удалось стабилизировать состояние женщины и эвакуировать ее на квадроциклах. Женщину доставили к больнице и передали врачам.