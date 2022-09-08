В Тюменской области продают мясо, употребление которого грозит смертью

В Тюменской области на трассе продают смертельно опасное мясо медведя. Кусок весом 2 кг куплен жителем Тюмени у кафе на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в 10 км от села Ярково.

Специалисты Тюменской областной ветеринарной лаборатории обнаружили в мясе инкапсулированные личинки трихинелл, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области. Результаты обследования не позволяют определить место нахождения источника трихинеллеза и факторы передачи возбудителя в тех границах, в которых возможна его передача восприимчивым животным. Поэтому установить ограничительные мероприятия на территории региона невозможно.

Отметим, в самом опасном случае паразит проникает в центральную нервную систему Он не может там выжить, но причиняет ущерб, достаточный для получения серьёзного неврологического расстройства (например, атаксии или паралича дыхательных путей) и даже смерти.