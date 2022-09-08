В Екатеринбурге мошенник похитил 300 тысяч рублей по чужому паспорту

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник взял кредит по чужому паспорту.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 7 сентября в полицию обратился представитель банка, который рассказал, что неизвестный оформил кредитную карту, предоставив сотруднику финансовой организации чужой документ, удостоверяющий личность. Очень скоро сыщики установили и задержали подозреваемого: им оказался 29-летний неработающий житель поселка Дружинино Свердловской области, судимый за грабеж, мошенничество, кражу и хранение наркотиков.

Мужчина во всем сознался и пояснил, что в интернете заказал кредитную карту одной из крупных банковских организаций. Когда к нему прибыл курьер, уралец предъявил ему паспорт, принадлежащий другому человеку, куда была вклеена фотография злоумышленника. После оформления договора в его распоряжении оказалась банковская карта с кредитным лимитом в 300 тысяч рублей. В тот же день аферист обналичил всю сумму через банкомат. Однако сотрудники банка заподозрили неладное и обратились в полицию.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Фигуранту грозит до шести лет колонии, пока что он отпущен на подписку о невыезде. Сейчас сыщики устанавливают все детали преступления, в частности, как в распоряжении задержанного оказался чужой документ.