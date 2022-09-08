08 Сентября 2022
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Общество Украина
ДНР, Донецк, эвакуация (2022) | Фото: Накануне.RU

Женщин и детей эвакуируют из Купянска в Харьковской области из-за обстрелов ВСУ

Детей и женщин эвакуируют из Купянска, Изюмского и Купянского районов Харьковской области из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Ганчев.

"Город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города", — приводятся слова Ганчева в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.

Напомним, в самом начале спецоперации мэр Купянска Геннадий Мацегора пошел на сотрудничество с российскими военными. Он объяснил, что решил участвовать в переговорах, чтобы избежать человеческих жертв и разрушений в городе. За это СБУ похитила его дочь.

Теги: купянск, эвакуация, женщина, дети



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