08 Сентября 2022
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Политика Новосибирская область
строительство новостройка (2012) | Фото: Накануне.ru

В Новосибирске введен в эксплуатацию долгострой с 10-летней историей - около 300 дольщиков получат жилье

В Новосибирской области введен в эксплуатацию один из долгостроев – дом по Немировича-Данченко, 16/3 стр. Новоселье отметят почти 300 новосибирских семей.

История 26-этажного долгостроя по ул. Немировича-Данченко общей площадью более 20 тысяч кв. м тянется с 2011 года. Первоначальный застройщик - ООО «НовосибирскСтройМонтаж» - не справился со своими обязательствами, не смог достроить объект и передать квартиры гражданам в установленные сроки, в результате был признан банкротом. Строительство дома завершено силами привлеченного застройщика – ООО СЗ «Меркурий».

«Завершение строительства дома силами застройщика – самый эффективный вариант. Дом по ул. Немировича-Данченко был включен в единый реестр проблемных объектов, но благодаря вовремя выработанному алгоритму достройки, организационной поддержке регионального минстроя, помощи ресурсоснабжающих организаций, строительство дома удалось завершить. Теперь ключи от своих квартир получат 299 дольщиков», – отметил ИО министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 31 августа 2022 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Новостройка в Верх-Исетском районе Екатеринбурга(2020)|Фото: Накануне.RU

Алексей Колмаков также отметил, что в 2022 году это второй проблемный объект, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В августе первым был введен долгострой по ул. Ключ-Камышенское плато 26/2, теперь разрешение на ввод в эксплуатацию получено на дом по ул. Немировича-Данченко 16/3.

ИО министра строительства Новосибирской области напомнил, что в регионе сегодня действует разработанный правительством региона широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов – масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью Фонда развития территорий. Проблемы 32 объектов уже решаются благодаря использованию механизма Фонда – 8 объектов достраиваются, дольщикам 24 домов выплачивается компенсация. С начала года компенсации получили 1 201 дольщик на сумму почти 3,5 млрд рублей. По этому показателю по данным Фонда развития территорий Новосибирская область входит в число лучших в России.

Теги: дольщики, долгострой, строительство жилья, достройка проблемных объектов



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