08 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фемида (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области предпринимателя будут судить за дачу взятки замглавы района

В Челябинской области местного жителя осудят за передачу взятки первому заместителю главы Ашинского района и мошенничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2015 году подал заявку на участие в аукционе о покупке администрацией Ашинского района квартиры в поселке Кропачево для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако квартира, указанная в заявке, была непригодна для проживания и требовала капремонта.

Предприниматель замаскировал имеющиеся у квартиры недостатки. В результате указанных действий муниципалитетом приобретена данная квартира за сумму около 720 тыс. рублей.

В 2018 году уголовное дело в отношении сотрудника комитета по управлению имуществом администрации района по факту халатности прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Обвиняемый ущерб возместил.

В декабре 2021 года обвиняемый передал первому заместителю главы Ашинского района 50 тыс. рублей за способствование в приобретении и приемке двух квартир в Аше для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Теги: взятка, мошенничество, суд,



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