Обращение Беглова в День памяти жертв блокады Смольный проиллюстрировал низкокачественными снимками

08 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
Александр Беглов (2021) | Фото: gov.spb.ru

Обращение Беглова в День памяти жертв блокады Смольный проиллюстрировал низкокачественными снимками

Важный для Санкт-Петербурга День памяти жертв блокады в Смольном решили проиллюстрировать некачественными фотографиями из «Википедии» из-за того, что губернатор Александр Беглов не стал согласовывать качественные кадры к своему поздравлению.

«Непонятно, к такой важной памятной дате, сотрудники не могли постараться и найти хоть несколько фотографий хорошего качества, сделанные хотя бы в прошлом году. Или им настолько на все плевать?» - с возмущением написал в Сети Александр К.

петербург, скрин, лп(2022)|Фото: gov.spb.ru/скрин

Причем, как утверждают источники в Смольном, пользователи соцсетей в своих оценках весьма правы – фото из «Википедии» появились в официальном релизе, потому что градоначальник отказался утвердить пресс-службе другие снимки.

«Пресс-служба пыталась добиться согласования снимков с прошлого дня памяти больше недели. Однако, губернатор сказал, что это неважно и не согласовал материалы для размещения в СМИ. Вот районные издания и взяли единственные доступные фотографии из Википедии. Искать, где есть нормальные никто не стал», - утверждает источник в Смольном.

Вдобавок, в этом году глава горадминистрации, возможно, не посетит памятные мероприятия в честь Дня памяти жертв блокады – он недавно вернулся из Карелии, вероятно, ему потребуется время на отдых.

Теги: смольный, блокада ленинграда, александр беглов, википедия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети