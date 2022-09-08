Обращение Беглова в День памяти жертв блокады Смольный проиллюстрировал низкокачественными снимками

Важный для Санкт-Петербурга День памяти жертв блокады в Смольном решили проиллюстрировать некачественными фотографиями из «Википедии» из-за того, что губернатор Александр Беглов не стал согласовывать качественные кадры к своему поздравлению.

«Непонятно, к такой важной памятной дате, сотрудники не могли постараться и найти хоть несколько фотографий хорошего качества, сделанные хотя бы в прошлом году. Или им настолько на все плевать?» - с возмущением написал в Сети Александр К.

Причем, как утверждают источники в Смольном, пользователи соцсетей в своих оценках весьма правы – фото из «Википедии» появились в официальном релизе, потому что градоначальник отказался утвердить пресс-службе другие снимки.

«Пресс-служба пыталась добиться согласования снимков с прошлого дня памяти больше недели. Однако, губернатор сказал, что это неважно и не согласовал материалы для размещения в СМИ. Вот районные издания и взяли единственные доступные фотографии из Википедии. Искать, где есть нормальные никто не стал», - утверждает источник в Смольном.

Вдобавок, в этом году глава горадминистрации, возможно, не посетит памятные мероприятия в честь Дня памяти жертв блокады – он недавно вернулся из Карелии, вероятно, ему потребуется время на отдых.