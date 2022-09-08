Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа

Прокуратура Петербурга направила в суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Заявление подано в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда.

Поясняется, что иск составлен "в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц – жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".

Отмечается, что прокуроры взаимодействовали с правоохранительными органами, а также с профильными специалистами, изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в ходе Нюрнбергского процесса "правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана".

Блокада Ленинграда продолжалась почти 900 дней. Все это время город жил в условиях непрекращающихся обстрелов, бомбежек и постоянного голода. Жертвами блокады стали около миллиона человек.