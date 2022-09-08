Польша готова предъявить территориальные претензии Чехии

Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии Чехии. Об этом пишет польская Rzeczpospolita ("Речь Посполитая"). Речь идёт о невыгодном с точки зрения Варшавы разделе польско-чехословацкой границы середины ХХ века.

Читайте также: В Польше 13 тысяч человек записались добровольцами на военную службу

Статья называется "Польско-чешская битва за "территориальный долг". PiS серьезно относится к этому вопросу". PiS - это правящая польская партия "Право и справедливость". Речь идет о неблагоприятном для Польши разделе польско-чехословацкой границы, который состоялся в 1950-х гг.

Депутат от PiS Ярослав Краевский отмечает, что Чехословакия тогда получила 1206 га, а Польша - всего 837, то есть ущерб Польше составляет 368 га, или 3,68 квадратных километра. Власти Чехии ранее обязались подготовить перечень территорий, которые будут переданы Польше, и в 2014 году этот перечень даже был создан, однако потом чехи от него отказались.

С 1992 года этим вопросом занималась специальная польско-чешская пограничная комиссия. В 2005 году правительство Чехии предложило финансовую компенсацию, но Польша ее отвергла.

В прошлом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил письмо премьер-министру Чехии Петру Фиале, напомнив ему о "территориальном долге", но ответ был "общим и уклончивым", сообщает газета. Чехия не хочет вести таких переговоров.

Польские власти рассчитывают на смену позиции после декабрьских парламентских выборов в Чехии.

"Польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной, чтобы добиться согласования земельного перечня, а затем договориться о международном соглашении, которое послужило бы правовой основой для передачи земли Польской Республике”, – заявил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Бывший мэр пограничного с Чехией города Тешина Ян Ольбрихт считает, что сейчас неподходящее время для подобных споров. Краевский же уверен, что для исполнения этих требований "никогда не будет хорошего времени". Польша не может ждать еще двести лет. У стран 800 км общей границы, так что 400 га чехи могли бы отдать.

"Речь только о том, чтобы в соответствии с международным соглашением, наконец, обеспечить причитающийся нам возврат", – говорит Краевский.

Вавжик и Краевский собираются подтолкнуть польские власти к решению этого вопроса. Впрочем, едва ли это воспримут чехи.

Недавно Польша решила официально потребовать от Германии репараций за ущерб в результате Второй мировой войны. Польша оценивает его в 6,2 трлн злотых, или 1,3 трлн долларов. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг это требование, заявив, что ранее этот вопрос уже был решен.