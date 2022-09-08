08 Сентября 2022
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Константин Лызов (2022) | Фото: Администрация Добрянки

Глава Добрянского городского округа заболел коронавирусом

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, последние несколько недель, мы наблюдаем рост заболеваемости как коронавирусом, так и другими респираторными заболеваниями. Болезнь не обошла стороной и меня - заболел коронавирусом. Неделю провел на изоляции. Сейчас болезнь уже позади, тест отрицательный, я здоров. Спасибо нашим врачам! Однако, "следы" коронавируса до сих пор дают о себе знать, целый месяц буду проходить курс восстановительной терапии", сообщил политик.

По его словам, в прошлом году он не заболел благодаря вакцинации. То, что он заболел в этом году, мэр связал с тем, что не успел ревакцинироваться.

Глава городского округа призвал прикамцев прививаться.

Теги: Добрянка, Константин Лызов, коронавирус



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