Глава Добрянского городского округа заболел коронавирусом

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"К сожалению, последние несколько недель, мы наблюдаем рост заболеваемости как коронавирусом, так и другими респираторными заболеваниями. Болезнь не обошла стороной и меня - заболел коронавирусом. Неделю провел на изоляции. Сейчас болезнь уже позади, тест отрицательный, я здоров. Спасибо нашим врачам! Однако, "следы" коронавируса до сих пор дают о себе знать, целый месяц буду проходить курс восстановительной терапии", сообщил политик.

По его словам, в прошлом году он не заболел благодаря вакцинации. То, что он заболел в этом году, мэр связал с тем, что не успел ревакцинироваться.

Глава городского округа призвал прикамцев прививаться.