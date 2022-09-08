На Ямале пациенту с онкологией удалили селезёнку, весившую в 15 раз больше нормы

В Новом Уренгое пациентку с онкологией удалили селезёнку, вес которой в 15 раз превышал нормальный.

По данным департамента здравоохранения ЯНАО, у мужчины помимо онкопатологии крови были диагностированы увеличение и разрыв селезенки. Это угрожало его жизни и требовало операции.

Было принято решение удалить селезенку. После операции выяснилось, что весил удаленный орган 3 кг, хотя у здорового человека он не превышает 200 г. Операция прошла успешно. После трёх суток в реанимации пациента перевели в хирургическое отделение. Сегодня его жизни ничего не угрожает. Теперь ему предстоит долгий период реабилитации под наблюдением врачей.