08 Сентября 2022
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Политика Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Власти Энергодара: 8 сентября комиссия примет решение по дальнейшей работе ЗАЭС

Новая комиссия, которая примет решение по дальнейшей работе Запорожской АЭС, соберется 8 сентября. Об этом заявил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что в настоящее время пятый энергоблок ЗАЭС остановлен, шестой энергоблок работает не на полную мощность.

"Сгенерированные мощности не могут выбрасываться в общую систему из-за повреждений линий электропередач", — пояснил Волга.

В августе член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил о возможности консервации ЗАЭС в целях безопасности. Однако спустя неделю глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал нецелесообразной обсуждаемую консервацию станции. По его словам, подобные объекты очень сложно расконсервируются.

Теги: заэс, энергодар, запорожская аэс



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