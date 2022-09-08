08 Сентября 2022
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Главный редактор &quot;Вечерних ведомостей&quot; Владислав Постников, адвокат Георгий Краснов (2022) | Фото: Накануне.RU

Главред "Вечерних ведомостей" приехал к полицейским для дачи показаний

Главный редактор уральского издания "Вечерние ведомости" Владислав Постников самостоятельно приехал в полицейский участок для дачи показаний по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по некоторым данным, журналист проходит по делу как свидетель. Сегодня у него дома прошли обыски, правда, без участия самого екатеринбуржца. Силовики считают, что последний якобы имеет тесную связь с бывшим депутатом Госдумы по проекту "Утро Февраля".

Обыски проводятся в рамках уголовного дела в отношении экс-депутата. По мнению правоохранителей, даже скрывшись за рубежом тот продолжает "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях". Речь идет о части 2 статьи 207.3 УК РФ, подразумевающей распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Сегодня Владислав Постников явился в полицию вместе со своим адвокатом Георгием Красновым. Как рассказал главред перед тем, как отправиться к силовикам, он не был администратором Telegram-канала "Утро Февраля". Изъяли ли что-то из дома журналиста, неизвестно.

"Мне неизвестно о том, что мне какие-то предъявляют обвинения. Я никак не связан с Пономаревым и лично с ним не знаком. И вообще, даже последние его высказывания я в своих социальных сетях осуждал. Я давно занимаюсь общественной деятельностью, я человек публичный, мои взгляды все знают, и ту дичь, не побоюсь этого слова, которую в последнее время нес Пономарев, я даже не смог прокомментировать и во всех соцсетях писал, что нужно от таких людей держаться подальше и ни в коем случае не поддерживать. И всех подписчиков от этого остерегал. Кто меня знает, тот прекрасно понимает, что методы индивидуального террора, которые продвигал Пономарев, для меня неприемлемы в принципе. Я человек мирный, человек публичный", - заявил Постников.

Журналист добавил, что никогда не вел никаких каналов в социальных сетях, кроме своего личного и канала издания "Вечерние ведомости".

Как следует из постановления о проведении обыска, которое предоставил адвокат, силовики искали оборудование, с помощью которого Постников мог передавать сведения Пономареву, чтобы депутат с их помощью мог дискредитировать ВС РФ.

По словам учредителя издания Гузель Аиткуловой, она не исключает обысков и в офисе "Вечерних ведомостей", хотя с деятельностью самого СМИ дело и не связано.

"Насколько я знаю, сейчас обыски по всей России происходят. Как сейчас пишут очень многие Telegram-каналы, это не связано с "Вечерними ведомостями", но, учитывая то, что нашему изданию уже выписано два штрафа по дискредитации ВС РФ, выписан штраф на Постникова, ничего исключать нельзя", - рассказала Гузель Аиткулова.

По ее словам, полностью работа издания не приостановлена, однако история определенно влияет на работу СМИ.

Теги: Постников, главред, показания, полиция



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