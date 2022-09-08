В Тобольске насильник наказан за надругательство в поезде над девочкой

По данным Центрального межрегионального управлением на транспорте СКР, 27 декабря 2021 г. злоумышленник ехал в плацкартном вагоне пассажирского поезда, двигавшегося по маршруту Сургут – Екатеринбург. Вблизи Тобольска он подверг 12-летнюю девочку насильственным действиям сексуального характера.

31-летний насильник наказан за надругательство над 12-летним ребёнком.





