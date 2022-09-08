В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды бездетности

В Госдуму внесен проект закона о запрете пропаганды бездетности. Эту информацию предлагается считать запрещенной к распространению среди детей, для чего планируется внести изменения в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

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Законопроект внесли Госсобрание - Курултай Республики Башкортостан, а также башкирские депутаты Госдумы Эльвира Аиткулова и Римма Утяшева. В пояснительной записке отмечается, что западная идеология бездетности, или "чайлдфри", противоречит государственной политике Российской Федерации и традиционным представлениям россиян. Эта пропаганда ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения России.

Некоторые эксперты считают, что такой пропаганды в России нет. Однако соответствующие группы в соцсетях свидетельствуют об обратном. Сложность в применении данного закона связана с тем, что чаще всего бездетность пропагандируется не напрямую, а включена в идеологию "жить для себя". Косвенно она поддерживается и на уровне ООН, в идеологии "устойчивого развития", включающего подавление рождаемости за счет абортов, контрацепции, секспросвета, содомии и т.п.

В настоящее время доля бездетных женщин, которые не родили ни одного ребенка к концу детородного периода жизни, приближается к 20%, что представляет прямую угрозу будущему России. Это накладывает дополнительную демографическую нагрузку на остальных женщин, которые для воспроизводства населения должны в среднем родить 2,5 ребенка.

При этом проблемой является не только бездетность, но и деградация репродуктивных установок населения. Люди не хотят иметь много детей, и на это не влияют ни жилищные условия, ни материальный достаток, что показал еще опрос 2017 года.

В связи с катастрофически низкой рождаемостью население России сокращается почти на миллион в год. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2022 года составит около 1,45 детей на одну женщину при уровне, необходимом для воспроизводства, 2,1 ребенка. Иными словами, россияне рожают лишь две трети от необходимого минимума.