Депутату Холодареву придется платить штраф за дискредитацию ВС: апелляция отклонена

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев не сумел обжаловать штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, 1 июля Чкаловский районный суд уральской столицы признал Холодарева виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Депутату было назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей.

Однако защита Алексея Холодарева подала апелляцию на это решение. Рассмотрев доводы жалобы и материалы дела, Свердловский облсуд оставил без изменений постановление райсуда. Таким образом, депутату придется платить штраф.

Напомним, что Холодарева уже не раз штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России из-за его постов в социальных сетях. А недавно парламентарий отбыл 14 суток ареста.